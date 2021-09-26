Spor Antrenmanlarınıza OPPO Band Eşlik Ediyor. Peki Nasıl?

OPPO'nun akıllı bilekliği OPPO Band, 12 farklı egzersiz modu, kandaki oksijen değerini ve antrenman esnasında kalp atış hızını ölçmesi ile spor yapan kullanıcılar için ideal bir ürün olarak dikkat çekiyor.