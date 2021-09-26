Spor Antrenmanlarınıza OPPO Band Eşlik Ediyor. Peki Nasıl?

OPPO'nun 1.1 inç genişliğinde tam renkli ekrana sahip akıllı bilekliği OPPO Band, kullanıcılarının sağlığını takip etmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 12 farklı egzersiz moduyla kullanıcıların hızlı yaşam temposuna eşlik eden OPPO Band, uykunun her saniyesinde aktif olarak kandaki oksijen (SpO2) değerini ve optik sensörü sayesinde kullanıcıların nabzını gece ve gündüz ölçmesiyle de ideal bir model olarak öne çıkıyor.
12 egzersiz moduyla aktif bir yaşam
Egzersiz yapmayı kolaylaştıran OPPO Band'de koşu, yürüme, bisiklet, yüzme, badminton, kriket ve yoga dahil olmak üzere 12 farklı egzersiz modu bulunuyor. OPPO Band egzersiz verilerini kaydederken kullanıcılar da sağladıkları ilerlemeyi, sadece Google Play'de bulunan HeyTap Health uygulamasından takip edebiliyorlar. Bu da aktif bir hayat için motivasyonu artırmanın anahtarı olarak karşımıza çıkıyor.
Kandaki oksijen değerini ölçüyor
Uyku, nabız ve sürekli olarak kandaki oksijen değerini ölçen OPPO Band, kullanıcıların sağlığı için kayıt tutarak gerekli analizleri yapıyor. Kandaki oksijen değerinin sürekli izlenmesi üründe bulunan optik kan oksijeni sensörü sayesinde mümkün oluyor. Bu sensör, kullanıcı uykudayken ürünün her saniye kandaki oksijen değerini izlemesini sağlıyor. Sekiz saatlik bir uyku süresinde hiç durmadan 28 bin 800 kez kullanıcıların vücudundaki oksijen değerini tam olarak okuyabiliyor. Profesyonel uyku izleme özelliğine sahip olan OPPO Band kullanıcıların daha sağlıklı uyku biçimleri geliştirmesine yardımcı oluyor.
Antrenmanlarda kalp atış hızını ölçüyor
Nabız ölçme monitörüne de sahip olan OPPO Band, optik sensörü sayesinde kullanıcıların nabzını gece ve gündüz ölçebiliyor. Nabız hızlanırsa ürün titreşim yayarak kalp atışlarında düzensizlik olduğu konusunda kullanıcıları uyarıyor. Egzersiz sırasında kalp atış hızını ölçen OPPO Band ile kullanıcılar, aşırı antrenmandan kaçınabiliyor ve fitness hedeflerine ulaşmak için yeterli olacak tempoyu öğrenebiliyor.
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