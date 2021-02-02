Spotify açıkladı: En çok dinlenen sağlık, yaşam ve meditasyon podcastleri

Koronavirüs pandemisi, kendimize daha fazla özen göstermenin yollarını keşfetmeyi sağladı. Son aylarda kişisel bakım ve sağlık konuları yeniden şekillendi. Ailelerimizle tya da arkadaşlarımızla görüntülü aramalarla iletişim kurmak ve yaratıcı çalışmalarla spor salonunu eve taşımak ve kendimizi hayata daha bağlı hissetmek için audio dünyasına daha da güvenmek bu gelişmelerden bazıları.
Spotify verilerine göre, sağlık ve audio içeriklerin bir araya gelmesiyle birlikte yeni bir trend ortaya çıktı. Trendin yükselişinin de devam etmesi bekleniyor.
SAĞLIK ODAKLI DİNLENMELER ANALİZ EDİLDİ
Spotify ses dünyasının kendimiz için nasıl olumlu bir etki yarattığını anlamak için , 2020 yılında sağlık odaklı dinlenmeleri analiz etti ve pek çok kullanıcının sağlık, meditasyon ile kişisel gelişim odaklı podcast yayınlarına yöneldiklerini ortaya koydu.
Örneğin, dünya genelinde 2020 yılında meditasyon odaklı podcast'lerdeki tekil dinleyici sayısında yüzde 250'den fazla artış yaşandı. Türkiye'de ise bu oran şaşırtıcı derecede bir patlamayı gözler önüne seriyor. Türkiye'de 2020 yılında meditasyon odaklı podcast'lerdeki tekil dinleyici sayısında yüzde 886 oranında bir artış görüldü.
SAĞLIK VE KİŞİSEL GELİŞİM ALANINDA DİNLENMELER ARTTI
Spotify verilerine göre, sağlık ve kişisel gelişim alanındaki dinlenmeler de arttı:
- 2020 yılında, dünya genelinde sağlık odaklı podcast'lerdeki tekil dinleyici sayısı yüzde 160 oranına arttı. Bu oran Türkiye'de yine oldukça yüksek. Türkiye'de sağlık odaklı podcast yayınlarındaki tekil dinleyici sayısı, yüzde 370'lik bir oranla dünya genelinin iki katından fazla.
- 2020 yılında kişisel gelişim odaklı podcast'lerdeki tekil dinleyici sayısındaki artış ise yüzde 90'dan fazla. Türkiye'de bu artış yüzde 46 dolaylarında.
- Yeni yılın ilk gününde 2020 yılının ilk gününe kıyasla dünya genelinde Spotify podcast dinlemelerindeki tekil kullanıcı sayısı yüzde 82 arttı, bu oran Türkiye'de ise yüzde 350.
DÜNYA GENELİNDE POPÜLER YAŞAM VE SAĞLIK TEMALI PODCAST YAYINLARI
(Liste Ekim- Aralık 2020 verilerine dayanmaktadır).
- 1 Minute Motivation
- Empower Yourself
- Positive Mindset Podcast
- Good Vibes, Good Life
- Mindfulness
- Rewind Relax Release
- Jem's Coffee Shop
- Weekly Motivation by Ben Lionel Scott
- Positive Thinking Mind
- Guided Meditations
- Depression Detox Show
TÜRKİYE'DE POPÜLER YAŞAM VE SAĞLIK PODCAST YAYINLARI
(Liste Ekim-Aralık 2020 verilerine dayanmaktadır)
- Kendine İyi Davran
- Merdiven Altı Terapi
- Yeşim'in Şifa Evi
- Psikiyatri ve Duvarın Ardı
- Unicornun Gozuyle Olumlu Dünya
- Yakın İlişkiler
- Doğan Cüceloğlu
- Mindfulness
- Terapi de 10'uncu Köy
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