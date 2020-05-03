Spotify, Açıkladığı Son Rakamlar ile, Büyümeye Devam Ettiğini Kanıtladı

Spotify'ın açıkladığı 2020 ilk çeyrek raporu, hem kullanıcı sayısında, hem de elde edilen gelir konusunda büyük bir artışa işaret ediyor.

  • Levent Öztürk
Spotify, ilk çeyrek gelir raporunu açıkladı

Spotify, 31 Mart tarihinde sona eren 2020'nin ilk çeyreği için gelir raporunu açıkladı. Müzik akış hizmetinin açıkladığına göre artık 286 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunuyor ve bu da yıl bazında %31'lik artış anlamına geliyor. Ücretli üye sayısı da 130 milyona yükseldi ve bu da yıl bazında %31'lik artış demek. Gelir anlamında ise firma, yıl bazında %22'lik artış ile 1,8 milyar Euro gelir elde etmiş durumda.

Spotify, COVID-19 salgınına rağmen, daha önceki öngörülerini aştığını söylüyor. Premium üyeliklerden gelir yıl bazında %23 artarak 1,7 milyar Euro'ya ulaşırken, reklam kaynaklı gelir de yıl bazında %17 artarak 148 milyon Euro'ya ulaşmış durumda. Firma, reklam kaynaklı gelirin salgın sebebiyle tahminlerinin gerisinde kaldığını da ekliyor.

Müzik akış hizmeti, işletme giderlerinde ise, 489 milyon Euro'ya ulaşıldığını söylüyor.

Spotify, önümüzdeki çeyrek için yaratıcı topluluğunu desteklemeye odaklanmayı planlıyor. Bu destekler de COVID-19 Music Relief programı aracılığıyla yapılacak. Ayrıca akış hizmeti, "sanatçıların, kendilerini desteklemek için bağış toplamasına" izin veren Artist Fundraising seçeneğini de başlatmış durumda...

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