Spotify'dan Apple'a Podcast Çalımı: Spotify Kesinti Yapmayacağını Duyurdu

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın ücretli podcast abonelik servisini duyurmasının ardından, bu kategoride de savaş başladı. Spotify da hızlı davranarak hemen akabinde kendi servisini geliştirdiği duyuruldu. Ancak Spotify'ın yeni servisi, Apple karşısında önemli bir avantaj sağlayacak gibi.
The Wall Street Journal'a göre Spotify, önümüzdeki günlerde Apple'ın podcast aboneliğine benzer bir abonelik sistemini açıklamaya hazırlanıyor. Apple bu abonelik sisteminde yayıncılardan gelir kesintisi yapacakken, Spotify bunu yapmayacak ve böylece yayıncıların gözünde daha tercih edilebilir bir seçenek halini alacak.
Raporda yazan bilgilere göre Spotify, bu abonelik servisine kayıt olan podcast yayıncılarının kendi fiyatlandırmalarını belirlemelerine izin verilecek ve gelirden pay talebinde bulunmayacak.
Apple'ın podcast abonelik servisinin mayıs ayında 170 ülkede birden kullanıma sunulması bekleniyor. Apple, içerik oluşturucuların elde ettikleri abonelik gelirlerinden ilk yıl yüzde 30, sonraki yıllarda ise yüzde 15 oranında kesinti yapacakken, Spotify'ın kesintisi talebinde bulunmayacağı fark yaratacak önemli bir iddia.
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