Spotify'dan Apple'a Podcast Çalımı: Spotify Kesinti Yapmayacağını Duyurdu

Apple'ın sunmaya hazırlandığı ücretli podcast aboneliğine Spotify'dan cevap gecikmedi. Üstelik Spotify, Apple'ın yaptığı gibi yayıncılardan gelir kesintisi yapmayacağını da açıklamış durumda.

  • Ercan Uğurlu
Spotify, Kesintisiz Podcast Dönemini Başlatıyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Sağlıklı ve uzun bir ömrün 5 altın kuralı

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 29 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve yazıcı
BİM 30 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV ve Heifer dikey süpürge sürprizi
A101 22 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve tabletler
BİM 23 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Elton TV ve Airmaster drone sürprizi

Günün En çok Okunanları
Google, google.com.ar Alan Adını, Yaklaşık 4 Dolara Başkasına Kaptırdı
Android 12, Android'in Can Sıkan Bu Sorununu da Ortadan Kaldıracak
Google URL'leri Üzerinden Şirketlere Saldırılıyor!
2021 Oscar Ödüllerini Kazananlar Belli Oldu. İşte Oscar Kazananlar...
Samsung'un Dev Ekranlı, Hem İçe Hem de Dışa Katlanabilir Cihazı Göründü

 

 