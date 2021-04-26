Spotify'dan Apple'a Podcast Çalımı: Spotify Kesinti Yapmayacağını Duyurdu

Apple'ın sunmaya hazırlandığı ücretli podcast aboneliğine Spotify'dan cevap gecikmedi. Üstelik Spotify, Apple'ın yaptığı gibi yayıncılardan gelir kesintisi yapmayacağını da açıklamış durumda.