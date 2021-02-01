Spotify Bir Şeyler Peşinde: Uygulama, Sesinizi Dinlemek İstiyor!

Spotify geçtiğimiz günlerde, kullanıcılarının ses verilerini (konuşma tanıma ve arka plan gürültüsü dahil) analiz etmesine imkan verecek bir teknolojinin patentini aldı. Bu teknoloji, analiz sonucunda elde edilen verilere göre kullanıcılara şarkı önermek için kullanılacak gibi görünüyor. Music Business Worldwide'ın haberine göre, bu patente ilk olarak Şubat 2018'de başvuruldu, Ocak 2021'de ise alındı. Patent dosyasında, Spotify'ın niyetinin "duygusal durum, cinsiyet, yaş gibi özellikleri tanımlamak için ses tanımayı kullanmak" olduğu belirtiliyor.
Bu, İsveçli şirketin bazılarının "aşırı kişisel" olarak gördüğü kişiselleştirme teknikleri üzerindeki ilk çalışması değil. Spotify'ın daha önce aldığı bir patent, bir kullanıcılara önerilecek müzikleri kişiliğine göre özelleştirmeyi içeriyordu. Her durumda da Spotify'ın amacı, ister müzik, ister podcast önerileri veya potansiyel olarak reklam olsun, kullanıcıları daha alakalı ve uygun içerikle hedeflemek.
Şirket, kullanıcılarına önceki dinleme alışkanlıklarına göre yeni şarkılar öneren başarılı algoritması ile tanınıyor, bu nedenle yeteneklerini ve doğruluğunu artırmak için başka ölçütler eklemek istemesi şaşırtıcı değil.
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