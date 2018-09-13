Spotify, Çevrimdışı İndirme Sınırını Genişletti!

Popüler müzik hizmeti, telefona indirebileceğiniz şarkı sayısı konusunda önemli bir değişiklik yaptı!

Spotify, Çevrimdışı İndirme Sınırını Genişletti!

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