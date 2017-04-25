Spotify, Farklı Bir Şeylerin Peşinde!
Ortaya çıkan bir iş ilanı, dev müzik akış hizmeti Spotify'ın, rakiplerini geride bırakmak için büyük bir planın peşinde olduğunu gösteriyor...
Online müzik akış hizmetleri arasındaki rekabet tam gaz devam ederken, bu hizmetleri birbirlerinden ayıran özellikler de giderek azalıyor. Neredeyse tüm sanatçıların yeni albümlerini, tüm hizmetlerde bulabiliyoruz. Bu durum, Pazar liderlerinin farklılaşma adına adımlar atmasını mecburi hale getiriyor.
Bahsettiğimiz Pazar liderlerinden biri de, kuşkusuz Spotify. Spotify'ın yayına aldığı yeni bir iş ilanı, farklılaşma adına atılacak önemli bir adımın ipuçlarını veriyor. Donanım Ürün Müdürü başlığı altında verilen iş ilanında, Pebble Watch, Amazon Echo veya Snapchat'in Snap Spectacles gözlükleri gibi bir donanımın geliştirileceğinden bahsediliyor. Bahsi geçen donanımın, Spotify hizmeti ile birlikte çalışacağının altı çiziliyor.
Spotify her ne kadar bu ilanı, gündeme gelmesinin ardından yayından kaldırsa da, özel bir donanım üretmek için planlar yaptığı açık. Sesle kontrol edilebilen bir cihazın, Spotify hizmetleri ile entegre çalışması çok da garip bir düşünce değil. Ancak işin içine gözlük girince, merak biraz daha artıyor.
Şimdilik konu hakkında herhangi bir açıklama ya da farklı bir ipucu yok. Ama yakın gelecekte, Spotify'ın üzerinde çalıştığı donanımın nasıl bir şey olacağı ortaya çıkacaktır. Ve kuşkusuz bu donanım, rekabette Spotify'ın elini güçlendirecektir.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Gözlükle şarkı sözlerini gösterebilir.