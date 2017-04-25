Spotify, Farklı Bir Şeylerin Peşinde!

Ortaya çıkan bir iş ilanı, dev müzik akış hizmeti Spotify'ın, rakiplerini geride bırakmak için büyük bir planın peşinde olduğunu gösteriyor...

Spotify, farklı bir şeylerin peşinde!

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