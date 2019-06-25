Spotify, "Fazla Ödemeleri" Geri İstiyor

Spotify, ödediği bazı ücretleri "fazla" ödediğini iddia ediyor; bir kısmını geri talep ediyor!

Spotify, "Fazla Ödemeleri" Geri İstiyor

Spotify, yeni kurallar kapsamında sanatçılara daha yüksek ödemelerde bulunmuştu. Firma şimdi 2018'de sanatçılara aşırı yüksek ödemede bulunduğunu iddia etti ve parasını geri istedi.

Sorun, ABD'deki Telif Hakkı Kurulu'nun (CRB) akış içeriği için daha yüksek ödemeleri şart koşmasıyla ortaya çıktı. Spotify, Apple Music, Tidal gibi hizmetleri etkileyen artış, telif hakkı ödemelerini önümüzdeki beş yıl için yüzde 43,8'e çıkardı. Akış başına 0.0006 dolar ile 0.0084 dolar arasında ödeme yaptığı iddia edilen Steam, yeni telif hakkı oranlarına itiraz etti ve bu oranların "hem müzik lisanslarına, hem de telif hakkı sahiplerine" zarar vereceğini söyledi.

Konu, öğrenci ve aile üyeliklerinin yeni gelir planına göre hesaplandığı sırada karışıyor. Music Business Worldwide'a göre anlaşma, aile planlarının aylık 1,5 üye olarak sayılması, öğrencilerin ise 0,5 üye sayılması gerekiyor. Spotify, kendi hesaplamalarına göre şarkı yazarlarına ve yayımcılara fazladan ödemede bulunduğunu söylüyor ve bu parayı geri istiyor.

Firma, 2018'de fazla ödenen parayı hemen geri istemek yerine, ayarlamanın yayımcılar üzerindeki etkisini azaltmak için telafi süresini 2019'un sonuna kadar uzatmayı teklif ettiklerini de sözlerine ekliyor.

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