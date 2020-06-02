Spotify'dan, Irkçılık Karşıtı Gösterilere #Blackout Tuesday Desteği

ABD'de, George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesi ile başlayan protestolara, müzik dünyası ve Spotify da #Blackout Tuesday eylemi ile destek veriyor. Spotify'da saat tam 17.00'da başlayan "karartmanın", 8 dakika 46 saniye süreceği açıklandı.