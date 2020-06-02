Spotify'dan, Irkçılık Karşıtı Gösterilere #Blackout Tuesday Desteği

Geçtiğimiz günlerde, ABD'de yaşanan bir ölüm olayı, tüm dünyayı ayağa kaldırmayı başardı. George Floyd isimli bir siyahi ABD vatandaşının, bir polis memuru tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protesto gösterileri ve olaylar, halen devam ediyor.
#Blackout Tuesday Nedir?
#Blackout Tuesday kapsamında, müzik endüstrisinin pek çok devi ve pek çok sosyal medya hesabı, hesaplarını kararttı ve bir süre boyunca paylaşım yapmayacaklarını duyurdu.
Spotify'dan #Blackout Tuesday'e Tam Destek
Müzik akış devi Spotify da, #Blackout Tuesday eylemine katılanlar arasındaki yerini aldı. Spotify, Türkiye saati ile 17.00'da başlayan #Blackout Tuesday (Salı Karartması) eylemi ile, bazı çalma listelerine 8 dakika 46 saniyelik sessiz bölümler ekledi; pek çok çalma listesinin görselini de siyaha çevirdi. 8 dakika 46 saniye, George Floyd'un öldürülmesi sırasında geçen süre olarak açıklanmıştı.
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