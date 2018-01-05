Spotify, kamuya açılmak için son hazırlıkları yapı

Popüler müzik hizmeti Spotify, halka açılmak için son hazırlıklarını tamamlıyor!

Spotify kamuya açılmaya hazırlanıyor...

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyun Bilgisayarı nasıl alınır?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Spotify, kamuya açılmak için son hazırlıkları yapı
Apple'ı Zirveye Taşıyan 6 Dönüm Noktası!
Volkswagen, e-Golf Üretimini Arttıracak
LG'den 4K Projektör Geliyor!
ininal Cüzdan Uygulamasında Yenilikler!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir