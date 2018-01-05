Spotify, kamuya açılmak için son hazırlıkları yapı
Popüler müzik hizmeti Spotify, halka açılmak için son hazırlıklarını tamamlıyor!
Spotify'ın kamuya açılmak istediği pek de iyi saklanan bir sır değil. Bu olayın ne zaman gerçekleşeceği sorusunun cevabı ise görünene göre sadece "yakında" olmakta. Axios'un öğrendiğine göre Spotify sessiz bir şekilde ilk kamuya açılma belgelerini sunmuş durumda ancak firma, henüz konu hakkında yorum yapmıyor. Firma içerisinden isimlerin söylediğine göre ise Spotify, hisse sahiplerinin para kaybetmesini engellemek ve masrafları azaltmak için direkt kayıt seçeneğini tercih ediyor. Bu zamanlamaya göre tahmin yapılırsa, Spotify'ın satışlar için zaman dilimi olarak 2018'in ilk çeyreğini düşündüğü söylenebilir ancak bu, bir tahminden öteye gitmiyor. Yayın hizmetinin öncelikle aşması gereken ciddi yasal sorunlar olabilir.
Spotify, şimdiden şarkılar için tam lisansa sahip olmadığına dair davalar ile karşı karşıya ve bu hafta ortaya çıkan bir habere göre firma, Wixen Music Publishing'den 1.6 milyar dolarlık bir telif hakkı davası ile karşı karşıya. Eğer Spotify'ın yasal olarak uygun olup olmadığı belirli olmazsa, büyük yatırımcıların firmadan kaçınması oldukça yüksek olasılık. Yaklaşan bir IPO, Spotify'ın bu davalardan hızlı bir şekilde kurtulmaya çalışacağı anlamına gelebilir.
Spotify ne zaman kamuya sunulacak olursa olsun, büyük bir olay olacağı kesin. Firma hâlâ kâr etmekte zorlanmakta ve bir IPO sayesinde ihtiyacı olan kaynaklara ulaşabilir. Ayrıca firma, Apple gibi çok daha derin kaynaklara sahip olan firmalar ile rekabet halinde. Her ne kadar paralı üyelikler anlamında Spotify hâlâ liderliğini koruyor olsa da, liderliğini korumak için IPO'dan gelecek paraya ihtiyaç duyabilir.
Levent Öztürk
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