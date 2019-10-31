Spotify Kids Çocuklara Özel Bir Katalog ile Gelecek
Spotify, yeni özel uygulamasını test etmeye başladı! Peki, Spotify Kids tam olarak ne yapacak?
Spotify, çocuklara uygun hale getirilmiş yeni uygulaması Spotify Kids'i duyurdu. Şimdilik sadece İrlanda'da kullanıma açılan uygulamayı kullanabilmek için Spotify Family Plan üyesi olmanız gerekecek.
Firma, yeni blog gönderisinde yeni uygulamanın çocuklara Family Plan deneyimini sunacağını söyledi. Gönderiye göre uygulama, çocuklara reklamsız bir müzik dinleme deneyimi sunacak ve Nickelodeon, Disney, Discovery Kids, Universal Pictures'tan seçilmiş 6.000 şarkıyı içerecek.
Çocuklarınız biraz büyüdüyse ve ergenlik çağına geldiyse, yaş sınırını ayarlayarak daha büyük çocuklara uygun şarkıları etkin hale getirebileceksiniz. Böylece Taylor Swift, Ariana Grande ve Bruno Mars gibi şarkıcılar dinlenebilir hale gelecek.
Spotify Kids'in amacı, içerisinde cinsellik, şiddet, uyuşturucu referansları bulunduğu belirlenen şarkıları çocuklardan uzak tutmak ve sınırları ayarlamanıza izin vermek. Çocuk hesabı, aile hesabında altı yuvadan birini harcayacak ancak muhtemelen kendi hesabınızı çocuğunuza vermekten ve öneri algoritmasının kafasını karıştırmaktan iyi bir çözüm olacak.
Hizmetin 2020'nin başında tam olarak kullanıma sunulması bekleniyor.
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