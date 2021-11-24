Spotify, Netflix İçin Hazırladığı Özel Bir Bölümü Hizmete Sundu!

Spotify, Netflix film müzikleri, çalma listeleri ve podcast'ler içeren yeni bölümünü kullanıcıların beğenisine sundu!

Spotify'dan Netflix İçin Özel Bölüm!

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