Spotify, Netflix İçin Hazırladığı Özel Bir Bölümü Hizmete Sundu!

Spotify, daha önce Disney için yaptığı gibi, Netflix'in tüm müziklerini, çalma listelerini ve podcast'lerini tek bir yerde toplayan bir Netflix bölümü açtı. Netflix'te yayınlanan orijinal yapımların müziklerinin çoğu zaten Spotify'da var, ancak bu yeni özellik hizmetle ilgili tüm içeriği tek bir yerde topluyor.
İçerikler arasında La Casa De Papel, Narcos: Mexico, Outer Banks, Squid Game, tick, tick ... Boom!, Cowboy Bebop gibi dizi ve filmlerden çalma listeleri ve müzikleri bulunuyor. Ayrıca, Okay, Now Listen, Netflix Is A Daily Joke, 10/10 Could Recommend ve The Crown: The Official Podcast gibi Netflix içeriğiyle ilgili podcast'ler de bulunuyor.
Spotify'ın Netflix bölümü, Star Wars ve Toy Story 4 gibi film müzikleri sayesinde çok ilgi gören Disney merkezinden daha fazla içeriğe sahip. Netflix bunun karşılığında, Spotify Untold adlı bir kurgusal drama yayınlayacak. Konu, Spotify kurucu ortakları Daniel Ek ve Martin Lorentzon hakkındaolacak.
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