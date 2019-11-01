Spotify Premium Fiyatlarına Zam Geldi!
Spotify, Premium üyelik fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Buna göre fiyatlar, abonelik modeline göre 2 ila 6 TL arasında artıyor!
Müzik akış hizmeti Spotify, Premium üyelik fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu. Mevcut abonelere e-posta yoluyla yapılan bildirime göre zamlı fiyatlar, 2020 yılı itibarı ile geçerli olacak. Yani bu yıl sonuna kadar eski fiyatlardan Spotify kullanmaya devam edilebilecek.
En büyük zam, 6TL ile aile üyeliğine geldi. Şu an 20.99TL olan aile üyeliği fiyatı, 6TL'lik artış ile 26.99TL'ye yükseliyor. Tek kişilik standart Spotify Premium üyeliğinin fiyatı ise 17.99TL'ye yükseltildi. Şu an uygulanan fiyat 13.99TL idi.
En uygun abonelik seçeneği olan ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören öğrenci üyeliği, 2TL ile en az zam gören üyelik modeli. Fiyat, 6.99TL'den 8.99TL'ye yükseltiliyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi zamlı fiyatlar, 2020 yılından itibaren geçerli olacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın