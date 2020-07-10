Spotify, Rakiplerine Bir Kez Daha Fark Attı

Spotify, Apple Music ve YouTube Music gibi dev müzik akış hizmetlerinin mücadelesinde kazanan, bir kez daha Spotify oldu.

Spotify, Rakiplerine Bir Kez Daha Fark Attı

Şarkı dosyalarının yerini alan müzik akış hizmetleri, yükselmeye devam ediyor. Counterpoint'e göre çevrimiçi müzik akış hizmeti üyelikleri, 2020'nin ilk çeyreğinde önceki yıla göre yüzde 35 arttı.

Covid-19 salgını nedeniyle evinde oturmak zorunda kalan kullanıcıların da etkisiyle toplam üyeliklerin sayısı, 394 milyona ulaştı. Spotify, gelirler açısından yüzde 30, ücretli üyelikler olarak ise yüzde 33 ile 2020'nin ilk çeyreğinde ilk sırada yer aldı.

İkinci sırada Apple Music, üçüncü sırada ise Amazon Music bulunuyor. Rapora göre yeni kullanıcı bulmak zor, bununla birlikte mevcut kullanıcılar ücretli üyeliklere geçmekten çekinmiyorlar.

Çevrimiçi müzik akışı, 2019'da 350 milyon üyeliğe ulaşmıştı. Büyüme sağlayan faktörler arasında ücretsiz denemeler, gelişmekte olan piyasalarda yapılan indirimler ve podcast'lere olan ilgideki artış sayılıyor.

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