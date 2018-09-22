Spotify sanatçılar için yeni özelliğini tanıttı

Spotify, bağımsız sanatçıların müzik yüklemelerini sağlayacak yeni özelliğini duyurdu!

Spotify sanatçılar için yeni özelliğini tanıttı...

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