Spotify sanatçılar için yeni özelliğini tanıttı
Spotify, bağımsız sanatçıların müzik yüklemelerini sağlayacak yeni özelliğini duyurdu!
Spotify bugün yaptığı bir duyuru ile bağımsız sanatçı ve markaların müziklerini hiçbir markaya bağlı kalmadan yüklemelerini mümkün kılan yeni bir özelliği tanıttı.
Sanatçılar için Spotify (Spotify for Artists) içerisinde entegre olan "Sanatçılar için Spotify'da yükleyin" olarak bahsedilen özellik, müzisyenlerin"şarkılarını direkt olarak Spotify'a yükleyerek mükemmel bir yayım günü planlamalarına" imkan tanıyacak.
Spotify bu yeni yükleme özelliğini firmanın söylediğine göre özelliği şekillendirmede önemli rol oynayan" bir grup bağımsız sanatçı ile beraber şekillendirdi. Ayrıca bu duyuru, NY Times tarafından yapılan, Spotify'ın büyük kayıt firmalarını devre dışı bırakan bir şekilde bağımsız sanatçılarla lisans anlaşmaları yapmaya başladığı haberini de takip ediyor.
Özellik, sanatçıların müziklerini yayınlamalarından sonra da metadata güncellemesi yapmalarına imkan tanıyor ve kullanımı bedava olacak. Spotify, bu özellik için sanatçılardan komisyon veya hizmet ücreti almayacağını söylüyor.
Özellik Spotify'ın beta programı ile kullanıma sunulacak ve şimdilik kullanımı ABD ile sınırlı olacak. Firma, özelliğin ilerleyen aylarda yayılacağını belirtiyor ama bu erişim de sadece davetler ile sınırlı olacak. Sanatçılar önümüzdeki aylarda daha fazla bilgi için şimdiden kayıt yapabiliyorlar. TechCrunch'ın söylediğine göre özelliğin daha ilerleyen zamanlarda 200000 Sanatçılar için Spotify üyesine açılması planlanıyor...
Levent Öztürk
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