Spotify, Sosyal Dinleme Özelliğini Test Ediyor!
Spotify, yeni "Sosyal Dinleme" özelliğini firma içinde test etmeye başladığını duyurdu. Peki nedir bu özellik, bize neler sunacak?
- Levent Öztürk
Spotify, üyelerin beraber müzik dinlemelerine izin veren ve kendi cihazlarından içeriği kontrol etmelerine imkan tanıyan yeni bir özelliği test ediyor. Sosyal Dinleme (Social Listening) bir bağlantıya tıklayarak veya bir kodu tarayarak aktif edilebiliyor. Twitter aracılığı ile özelliği açıklayan Jane Manchun Wong, özelliğin şu anda kamuya açık olmadığını ve çalışanlar tarafından firma içinde test edildiğini belirtti.
Wong, özelliğin çalışırken görüntülerini de paylaştı ve bu görüntülerde, dinleme seansına kaç kullanıcının katıldığı, profil fotoğrafları ve kullanıcıların müzik eklemelerine imkan tanıyan bir kod gözüküyor. Ne yazık ki bu özelliğin ne zaman kamuya açılacağı henüz belli değil.
Spotify, geçtiğimiz yıllar içerisinde yeni özellikleri test etme ve platforma ekleme konusunda büyük adımlar atarak rekabetçi yapısının bozulmamasını sağladı. Eski liderlerden Pandora'nın bu duruma karşı çok büyük bir başarı gösterdiğini söylemek tam olarak mümkün olmasa da, Apple Music ilk dört yılında muazzam bir büyüme yaşadı ve Spotify ile neredeyse başa baş olarak görülebilecek bir rekabet sunuyor. Spotify ise geçtiğimiz ay itibariyle 100 milyon ücretli üyesi sayesinde müzik akış hizmetleri arasında liderliğini korumaya devam ediyor.
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