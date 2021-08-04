Spotify, Spotify Plus ile Şu Ankinden Çok Daha Ucuz Bir Abonelik Planlıyor!

YouTube'dan sonra Spotify da, sınırlı özelliklere sahip yeni bir üyelik seviyesini test ediyor. Spotify Plus ismi verilen muhtemel abonelik seçeneği çok daha ucuz olacak ama bazı özelliklerden feragat etmek zorunda kalacaksınız...