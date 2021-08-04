Spotify, Spotify Plus ile Şu Ankinden Çok Daha Ucuz Bir Abonelik Planlıyor!

Daha ucuz abonelik seçenekleri, tüketicileri ücretli hizmetlerine çekmek için akış platformları arasında giderek yayılan bir seçenek haline geliyor. Kısa bir süre önce YouTube, bazı Avrupa ülkelerinde Premium Lite'ı test ettiğini ve abonelerin ayda 6,99 Euro karşılığında reklamsız videoları izlemelerine izin verdiğini doğrulamıştı.
Şimdi ise Spotify, ücretsiz ve ücretli katmanlarının bazı özelliklerini birleştiren Spotify Plus adlı yeni ve daha ucuz bir planı deniyor gibi görünüyor. Bu plan, ayda 0,99 ABD doları karşılığında sınırsız sayıda şarkıyı atlamanıza ve bir albüm veya çalma listesindeki belirli şarkıları dinlemenize imkan verecek. Ancak, bu yeteneklere daha ucuz bir fiyata erişmek istiyorsanız, ücretsiz planda olduğu gibi reklamlara katlanmak zorunda kalacaksınız.
Spotify, The Verge'e yaptığı açıklamada bu haberi doğruladı: "Spotify deneyimini geliştirmek için her zaman çalışıyoruz ve rutin olarak testler yapıyoruz. Şu anda sınırlı sayıda kullanıcımızla reklam destekli bir abonelik planı testi yapıyoruz."
Mevcut ücretsiz üyelik seviyesi, 1 saatte yalnızca altı şarkıya kadar atlamanıza izin veriyor. Ayrıca "Discover Weekly" (Haftalık Keşif) ve "Daily Mix" gibi belirli koleksiyonlarda çalmak üzere belirli parçaları seçebilseniz de, diğer tüm albümlerde ve çalma listelerinde yalnızca karıştırılmış şarkıları dinleyebiliyorsunuz.
Spotify, deneysel planın gelecekte mevcut haliyle kullanıma sunulacağının kesin olmadığı konusunda uyarıda bulunmayı da unutmadı. Ve eğer gerçeğe dönüşürse, daha ucuz planın ücretsiz kullanıcıları ücretli abonelere dönüştürmeye nasıl yardımcı olacağını şimdiden kestirmek hiç kolay görünmüyor...
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