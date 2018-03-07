Spotify, Spotify'ı Hack'leyenlerin Peşine Düştü!
Spotify, "Premium" özelliklerini ücretsiz hale getiren hack'lenmiş Spotify uygulamalarının peşine düştü!
- Zeynel A. Öztürk
Spotify popüler bir müzik hizmeti olsa da, 159 milyon kullanıcısının çoğu, hizmeti ücretsiz üyelik ile kullanıyor. Ancak TorrentFreak'e göre birçok kullanıcı, Spotify'ın ücretsiz sürümdeki kısıtlamalarını atlatmaya yönelik değiştirilmiş kurulum dosyalarına başvuruyor.
Ücretli sürümü internette kolayca bulunabilen yöntemlerle ücretsiz kullananların peşine düşen Spotify, bu kullanıcılara bir eposta gönderdi ve "uygulamanızda normal dışı bir etkinlik tespit ettik ve bu nedenle onu devre dışı bıraktık. Endişelenmeyin, Spotify hesabınız güvendedir," dedi.
Bununla birlikte firma, "izinsiz uygulamaları tekrar kullanmanın kullanım şartlarını çiğnemek anlamına geldiğini" söyledi ve bu durumda korsan Spotify hesaplarını kapatacağını belirtti.
Dogfood'a Yemek Yok
Firma, popüler Spotify mod'u Dogfood'un GitHub'dan kaldırılmasını talep ederken, Dogfood'un kodlarından faydalanan birkaç mod'un da kapatılmasını istedi. Bu modlar, Spotify'ın reklamlarını geçip, istediğiniz kadar şarkı atlamanıza izin veriyordu.
Bu tür "korsan" hesapların sayısıyla ilgili şu an için herhangi bir bilgi yok.
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