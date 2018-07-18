Spotify Sürücüler için Sade Arayüz Test Ediyor

Spotify, sürüş esnasında dikkat dağınıklığını azaltmak için sade bir arayüz test ediyor.

Spotify Sürücüler için Sade Arayüz Test Ediyor

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