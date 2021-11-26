Spotify'a, TikTok ve Instagram'dan Esinlenen Yeni Keşfet Özelliği Geliyor!

Spotify; TikTok veya Instagram Reels tarzına benzeyen yeni bir müzik keşfetme stilini test ediyor. "Keşfet" adı verilen özellikte kullanıcılar, kısa videolar bile içerebilen bir müzik akışında gezinebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, bu akışta karşılarına çıkan öğeleri Beğenilen şarkılara ekleyebiliyor veya albümü ziyaret edebiliyor.
Akışta görüntülenen videolar, şarkıların yanında gösterilen müzik videolarından kısa video klipler içeren Kanvas özelliğinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.
Spotify, yeni Keşfet özelliğini test ettiğini doğrulamış olsa da, geniş çapta kullanıma sunulup sunulmayacağı henüz belli değil...
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