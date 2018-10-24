Spotify, Yeni Albüm Duyurularını Test Ediyor
Spotify'ın yeni özelliği, kullanıcıların sevdiği sanatçıları takip etmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor!
Spotify, görünüşe göre yeni bir özelliğini daha kullanıma sunmak için geri sayıma geçiyor. Bazı Spotify kullanıcıları, Twitter üzerindeki gönderilerinde uygulama içerisinde "What's New?" ("Yeni ne var?") ismi ile yeni bir bölüm gördüklerini belirtiyorlar.
Spotify ise The Verge'e yaptığı açıklamada "Her zaman için daha fazla kullanıcıya yönelik daha iyi dinleme deneyimi sunmaya çalışıyoruz ve sanatçıları dinleyicileri ile buluşturmak için yollar arıyoruz." cümlelerini kullandı.
Spotify halihazırda "Release Radar" ("Yayın Radarı") ismi altında kişiselleştirilmiş bir çalma listesini kullanıcılarına sunmakta fakat What's New ekranı görünüşe bakılırsa yeni albüm ve parçaları farklı bir şekilde sunmayı amaçlıyor. Özelliği test etmesi için seçilen kullanıcıların Twitter üzerinden gönderdikleri ekran görüntüleri ise şu şekilde:
Spotify now has what's new ?? pic.twitter.com/oRzn5MhoZk— Suganth (@heysuganth) October 12, 2018
This new "What's New" tab is clutch ???? good work @Spotify pic.twitter.com/OXzCXtcPre— Dilihimer (@BobbyDilworth24) October 15, 2018
The recently added What's New section makes Spotify's following system clearer and more useful ?? pic.twitter.com/giEccpSewE— Brian Nelson (@brianclnelson) October 16, 2018
A new experimental feature on @Spotify : "What's new" menu. It only appears on my iPad. See the lightning flash icon. pic.twitter.com/MqjPy5QXha— Koray Küpe (@korayalttantire) October 18, 2018
Ekran görüntülerine bakıldığında yeni parçalar ve albümler bir zaman çizelgesi içerisinde sunuluyor. Sunulan bilgilerin arasında parça ve albümlerin tam olarak ne kadar zaman önce yayınlandığı bilgisi de var. Tabii ki şu an için özellik test aşamasında olduğu için ekranın bu formatta kalıp kalmayacağı veya daha fazla kullanıcılara açılıp açılmayacağı da net değil.
Spotify yakın zamanda uygulamasına birçok yeni özellik ekledi. Bu özelliklerin arasında sevdiğiniz bir sanatçıya ait sonsuz çalma listeleri ve arttırılmış indirme limitleri de var.
Doğan Kürşat Aktaş
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