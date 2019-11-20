Spotify'dan Yeni Bir Dinleme Listesi Daha

Spotify, zaten takip etmekte olduğunuz podcastler ile Spotify'ın kendi önerilerini karıştıracağı, "Your Top Podcasts" isimli yeni ve kişiselleştirilmiş oynatma listesinin yayımını duyurdu.
Spotify'ın basın açıklamasında belirttiğine göre, Haftalık Keşif ve Daily Mix (Günlük Liste) ile müzik listesi keşiflerini yeni bir forma kavuşturdukları gibi, Your Daily Podcasts ile de kullanıcılara kişiselleştirilmiş günlük podcast listeleri sunacaklar. Böylece eskiden beğendiğiniz podcastleri takip etmenize yardımcı olurken, yeni keşifler yapmanızı sağlayacaklar. Eğer son 90 gün içerisinde en az dört podcast dinlediyseniz, bu yeni oynatma listesini ana ekranınızda veya "Sizin İçin Hazırlandı" kısmında görebilirsiniz.
Spotify'ın algoritması, en son akışlar ve takipler gibi podcast davranışlarını inceledikten sonra, dinleme geçmişiniz ve podcast türlerine bakarak kişisel bir oynatma listesi öneriyor. Bu liste, şu anda dinlediğiniz podcast'in bir sonraki bölümü olabileceği gibi, günlük olarak güncellenen bir podcastin yeni bölümünü de içerebiliyor. Daha önce dinlemediğiniz, hikaye tabanlı seriler için ise ilk olarak bir tanıtım veya pilot bölümü dinletilerek spoiler'lardan kaçınılıyor.
Açıklamada belirtildiği üzere, bu önerileri alabilmek için son 90 gün içerisinde en az dört podcast dinlemiş olmanız gerekiyor. Bu yeni özellik, şu anda ABD, BK, Almanya, İsveç, Meksika, Brezilya, Kanada, Avusturalya ve Yeni Zelanda'da hem ücretsiz hem de premium üyeler için sunulmuş durumda.
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