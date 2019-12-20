Spotify'a Yeni İşlev: Tastebuds Geliyor!

Spotify'ın, Tastebuds asını verdiği ilginç bir özelliği test ettiği ortaya çıktı. Peki nedir bu Tastebuds?

Spotify'a Yeni Öneri İşlevi Yolda

Spotify, platformu üzerindeki müzik dinleme işlevleri kadar sosyal işlevlere de önem veren bir firma. Arkadaşlarınızla müziği aynı anda kontrol etme gibi yeni işlevlerden sonra firma, şimdi yeni bir sosyal işlev üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.

Ters mühendislik ile gelecekteki işlevleri keşfeden Jane Wong, bu kez Tastebuds adlı işlevi keşfetti. Spotify'ın tanımlamasına göre işlev, "zevkine güvendiğiniz arkadaşlar" üzerinden müzik keşfetmenize olanak tanıyor. İşlevin nasıl çalıştığı bilinmiyor, ancak arkadaşınızı temel alan bir çalma listesi oluşturuyor olabilir. Wong'un da belirtti üzere işlev, Spotify'da kullanılabilen Tastebuds adlı uygulamadan esinlenmiş olabilir. Bu uygulama, müzik zevkiniz benzer olan kişilerle tanışmanıza olanak tanıyor ancak eşleştiğiniz kişilerden yeni müzik önerileri almanıza da izin veriyor. Uygulamanın Twitter sayfası üç senedir güncellenmemiş gibi görünüyor.

Spotify, uygulamayı satın almayı ve işlevlerini bünyesine katmayı planlıyor olabilir ancak TechCrunch'a göre Spotify, işlevin varlığını doğruladı ve bu uygulamayla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Yeni işlevin ne zaman hazır olacağına dair bir bilgi, henüz yok.

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