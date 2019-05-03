Spotify'dan Apple Music'e Göz Dağı!
Spotify, ücretli üye sayısını hızla artırırken Apple Music'e de "beni yakalayamazsın" diyor!
Popüler müzik hizmeti Spotify, dünya çapında 100 milyon "premium" üyeye ulaştığını duyurdu. Firma benzer açıklamayı en son Kasım 2018'de yapmış ve bu sırada 87 milyon üyeye ulaştığını söylemişti.
Firmanın 2019'un ilk çeyreğini kapsayan finansal raporuna göre önceki yıla kıyasla yüzde 32'lik bir büyüme gerçekleşti. Bunun yanında, geride kalan çeyrekte Spotify'ın aylık 217 milyon aktif kullanıcıya ulaştığı belirtiliyor. Burada da geçen seneye göre yüzde 26'lık bir artış söz konusu.
Spotify, aştığı son kilometre taşını dünya çapında yaygınlaşmasına ve yeni ortaklıklarına bağlıyor. Firma bu senenin başlarında Hindistan'da aylık yaklaşık 1,68 dolara hizmet vermeye başlamıştı. Bundan önce ise Hintli kayıt ve film prodüksiyon firması T-Series ile anlaşan Spotify, müşterilerinin T-Series'in 160.000 şarkılık kataloğuna ulaşmalarını sağlamıştı.
Spotify, bu başarısını kutlamak için isimlerinde sayılar bulunan ve toplandığında 100 milyon çıkan bir çalma listesi hazırladı.
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