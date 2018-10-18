Spotify'dan Beklenen Wear OS Uygulaması!
Spotify'ın yeni Wear OS uygulaması ortaya çıktı, işte sunduğu işlevler...
Wear OS'lu saat sahipleri, artık Spotify'ın ses seviyesini saatin üzerinden kontrol edebilecekler.
Wear OS için yayınlanacak olan yeni Spotify uygulaması, müzik hizmetinin Android uygulamasındaki birçok işlevi taşınabilir formata getiriyor. Bununla birlikte uygulama, telefonunuz olmadan müzik çalamıyor. Yani Apple Watch'taki Apple Music'e benzer bir deneyim yaşamayı beklemeyin. Bu arada yeni uygulamanın Spotify'ın Android'li akıllı saatler için sunduğu ilk uygulama olmadığını hatırlatalım. Firma Android Wear için bir uygulama yayınlamıştı ancak uygulamayı sıkça güncellemiyordu. Bu nedenle kullanıcılar, daha iyi bir Spotify deneyimi için üçüncü parti uygulamalara yönelmeye başlamıştı.
Spotify, Fossil ile yaptığı ortaklık sayesinde ise tüm Fossil ve Michael Kors cihazlarında ön yükleyecek.
Bu güncelleme, Apple Watch Series 4'e kıyasla geride kalmış gibi hisseden Wear OS sahiplerini sevindirecek. Uygulama, önümüzdeki hafta yayınlanacak.
Zeynel A. Öztürk
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