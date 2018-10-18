Spotify'dan Beklenen Wear OS Uygulaması!

Spotify'ın yeni Wear OS uygulaması ortaya çıktı, işte sunduğu işlevler...

Spotify'dan Beklenen Wear OS Uygulaması!

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