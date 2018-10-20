Spotify'dan Birkaç Yenilik Daha Var
Spotify, Premium kullanıcılarını sevindirecek bir özellik daha kazandı!
Müzik hizmeti Spotify, bu hafta ortaya çıkardığı yeniliklerine yenilerini ekledi. Wear OS uygulamasını henüz tanıtan firma, şimdi de Spotify Premium kullanıcıları için kişiselleştirilmiş arama gibi birkaç yeniliğini duyurdu.
Yeniliklerden bir tanesi, uygulama içerisinde gezinmenin daha tertipli bir hale getirilmiş olması. Yeniden tasarlanan arama sayfası ise Spotify'a göre "sanatçılar, albümler, podcast'ler ve daha fazlası için yeni, tek durak noktası". Yenilenen arama deneyimi sayesinde hem aradığınız şarkıları, hem de yeni şarkıları daha kolay bulacaksınız.
Son olarak Endless Artist Radio, bir müzik grubu veya şarkı seçerek, bitmeyen bir müzik akışı başlatmanızı sağlayacak. Yenilenen işlev, çalma listelerini sıkça yeniliyor ve çevrimdışı da çalışabiliyor.
Zeynel A. Öztürk
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