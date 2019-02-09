Spotify'dan İki Büyük Adım Birden!
Spotify, kendisini sadece müzik yayını yapan bir platform olmanın ötesine taşıyacak iki büyük adım attı!.
- Levent Öztürk
Podcast'lerin popülerliği geçtiğimiz yıllarda hızlı bir şekilde arttı ve 2018 yılında ABD'de haftalık dinlenme sayıları 48 milyona kadar çıktı. Görünene göre Spotify da bu durumun farkına varmış durumda. Yayın devi yaptığı bir duyuru ile podcast ile ilgili iki firmayı satın aldığını ve "podcast yaratıcıları için lider platform" ve "üst seviye podcast'lerin üreticisi" olma hedefini seslendirdi.
Spotify yatırımcılar internet sitesinde yapılan duyuruya göre bu firmaların ilki, bir podcast üretimi firması olan Gimlet Media ve Gimlet Media'nın podcast'leri tarihten internet kültürüne kadar pek çok farklı alanı kapsıyor. Bazı kaynaklar bu satın alımın 200 milyon doların üzerinde bedele sahip olduğunu söylemekte.
Diğer firma ise, podcast'lerin kolay bir şekilde yaratılmaları, dağıtılmaları ve paraya çevrilmeleri için tasarlanmış olan Anchor. Bu uygulama, iOS ve Android üzerinde bedava indirilebiliyor.
Spotify'ın ortak kurucusu ve CEO'su Daniel Ek, bu satın alımların firmanın "dünyanın lider ses platformu" olma yolunda yardımcı olacağını söylese de, firmanın bu yıl için ne kadar podcast içeriği planladığına yönelik kesin bir açıklama yapılmış değil. Buna rağmen podcast sayısında bir artış gözlemleyeceğimize ve firmanın artık sadece müzik üzerine yoğunlaşmayacağına neredeyse emin olabiliriz.
Ayrıca Ek, farklı bir blog yazısında, "zaman içerisinde Spotify dinletilerinin %20'sinin müzik dışı içerik" olacağını söyledi ve Spotify'ın podcast kullanıcılarının, sadece müzik dinleyenlere göre platformda iki kat daha fazla vakit geçirdiklerini söyledi.
İçeriğini bu şekilde çeşitlendirmek, Spotify'a Apple Music gibi rakiplerine göre bir avantaj sağlıyor. Apple, iOS cihazlarına yüklü olarak gelen ayrı bir podcast uygulamasına sahip olsa da, podcast ve müziğin aynı konumda olması kullanıcılara kolay ve çekici bir yol sunuyor.
Bunun yanı sıra Anchor'un satın alınmış olması, Spotify'ın, Netflix'in Netflix Originals ile yaptığı gibi kendi içeriğini üretmesinin mümkün olduğuna işaret ediyor.
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