Spotify'dan "Tartışmalı" İsimler İçin Özel Karar
Spotify, "tartışmalı" olarak nitelendirilen pek çok sanatçıyı etkileyecek özel bir karara imza attı.
Spotify, yaptığı duyuru ile R&B sanatçısı R. Kelly'den başlayarak "tartışmalı sanatçıların" müziklerini yayın hizmetinin editör veya algoritma oynatma listelerinden kaldırdığı yeni kullanım şartlarını tanıttı. Spotify'ın yeni "öfke içeriği" ve öfkeli davranış şartları gereği tartışmalı sanatçılar ve suçlanmış olan sanatçılar, Spotify tarafından oluşturulan listelerde yer almayacak. Ancak bu, R. Kelly'nin müziğini istediğiniz zaman Spotify üzerinde bulamayacağınız anlamına gelmiyor. Müzikler hizmetteki yerlerini koruyacaklar ancak size günlük olarak sunulan listelerde görülmeyecek.
Spotify'ın internet üzerinde R. Kelly'ye karşı yükselen sesler arasında duyurduğu bu yeni şartta şimdilik belirtilen tek isim R. Kelly olarak gözüküyor ancak hizmetin Billboard'a söylediğine göre diğer sanatçılar da bu listeden etkilenebilir.
Spotify, listeye eklenecek olan isimler hakkında oldukça dikkatli davranıyor ve pek çok farklı organizasyonla beraber çalışıyor. Bununla beraber, bazı medya kaynakları, ilk hedef ismin R. Kelly olmasını ve diğer hedefin Floridalı rapper XXXTentacion olmasını sorguluyor. Ayrıca Red Hot Chili Peppers'ın bazı üyeleri, Chris Brown, CeeLo Green ve Tupac Shakur da benzer suçlamalara sahip ve bu da bu isimlerin de listeye eklenip eklenmeyecekleri sorusunu ortaya çıkarıyor.
Spotify ise sanatçıların davranışları sebebiyle içerikleri sansürlemediklerini belirtirken, editör kararlarının kendi değerlerini yansıtmaları gerektiğini söylüyor. Bu kararı bir sözleşmeye dönüştüren ilk hizmet Spotify iken, Apple Music, Pandora, Tidal ve diğerlerinin de benzer bir kararı alıp almayacakları merak ediliyor...
Levent Öztürk
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