Spotify'ın Drake "spamı" iyi karşılanmadı...
Spotify'ın Drake'in son albümünün tanıtımını biraz abartması, kullanıcıları hiç memnun etmedi!
Görünene göre Spotify her şeyin cevabı olarak Drake'i görüyor, ancak insanlar artık sürekli bu şarkıcıyı görmekten bıkmış durumdalar.
Billboard'un Pazartesi günü yaptığı habere göre müzik platformunda, reklamsız hesaplarda bile, şarkıcının çok fazla öne sürülmesi insanlardan şikayet yağmasına ve hatta bazılarının paralarını geri istemelerine yol açtı.
Drake, yeni albümü Scorpion ile o kadar fazla öne çıkartılıyor ki, çalışmalarının dahil olmadığı şarkı listelerinde bile fotoğrafı gözüküyor. Billboard'un isimsiz bir kaynaktan alıntı yaparak belirttiğini göre birden fazla Spotify oynatma listesini ele geçiren ilk şarkıcı Drake.
Ancak bütün şikayetlere rağmen tanıtımın işe yaradığı söylenebilir. Drake'in en yeni albümü, Spotify'ın belirttiğine göre geçtiğimiz haftasonu boyunca toplam 10 milyon kez dinlendi.
Durumdan rahatsız olan Spotify kullanıcılarının seslerini duyurmak ve sinirlerini atmak için uğrak noktası ise çoğunlukla olduğu gibi Twitter idi.
Bazı kullanıcılar Drake spamını reklam olarak görerek, reklamsız olması için para ödedikleri bir hizmet olan Spotify'dan paralarını geri istiyorlardı. Bunun yanı sıra diğer Premium kullanıcılarına da paralarını geri istemeleri konusunda tavsiyede bulunuyorlar.
Firma henüz konu hakkında yorum yapmamış olsa da, konu hakkında şikayette bulunan bazı kullanıcılar üyelik paralarının geri ödendiğini söylüyorlar.
Levent Öztürk
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