Spotify'ın İlk Donanım Ürünü Tanıtıldı
Spotify, ürettiği ilk donanım ürünü ile Premium kullanıcılarına farklı bir müzik dinleme yolu sunuyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Spotify, ilk donanım cihazını test etmeye başladı. "Car Thing" olarak adlandırılan bu cihaz, ses kontrollü bir müzik ve podcast asistanı olarak görev yapıyor, gücünü bağlı olduğu otomobilin 12 voltluk prizinden alıyor ve hem bulunduğu araca hem de kullanıcının telefonuna Bluetooth üzerinden bağlanabiliyor.
Spotify, Premium kullanıcıları arasından seçtiği kişilerden oluşan pilot gruba Car Thing'i ("Arabadaki Şey") test etme imkanı verilecek. Cihaz ses aktivasyonlu olduğundan dolayı kullanıcılar herhangi bir butona dokunmak zorunda kalmadan "Hey, Spotify" komutu ile talepte bulunabilecek. Cihaz, çalma listelerine kolay erişim için kullanıcının Spotify hesabı ile bağlantı halinde olacak.
Spotify, blog yazısında, bu cihazla insanların müzik ve podcast'leri nasıl dinlediği hakkında daha fazla şey öğrenmeyi umuyor. Spotify için donanım geliştirmek odak noktası olmayabilir ancak "Araçtaki Şey"in varlığı, gelecekte benzer "Sesli Şey" ve "Evdeki Şey" testlerini gördüğümüzde şaşırmamamız gerektiğini söylüyor.
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