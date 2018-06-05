Square Enix, Efsane Oyun Serisinin İpini Çekti!
Oyun dünyasının son zamanlarına damgasını vuran oyun serisi, yapılan açıklamaya göre artık yolun sonuna geldi!
Birçok açıdan, Square Enix'in Go oyunları iyi bir mobil oyunun nasıl yapılacağına dair kılavuz gibiydi: Biraz paraya, gişe rekorları kıran bir konsol oyununun deneyimini yaşayabiliyordunuz. Ancak anlaşılan firma bu stratejisine son veriyor. Square Enix Montreal başkanı Patrick Naud, PCGamesInsider.biz'e yaptığı röportajda, stüdyosunun Go serisi üzerinde çalışmayı durdurduğunu söyledi.
Premium mobil oyun pazarı "azalmakta", dedi Naud ve ekledi: "Birçok insan için, ücretli mobil oyunları almaktansa, yüksek kaliteli ücretsiz mobil oyunlar yeterli oluyor. Hitman Go, Lara Croft Go ve Deus Ex Go'nun güçlü değerlendirmeleri ve "büyük gelirleri" vardı, ancak az sayıda insan bunları oynadı."
Gerçekten de Fortnite gibi ücretsiz oyunlar derin, gelişmiş bir deneyim sunarken, ücretli oyunlar ne kadar iyi olurlarsa olsunlar ikinci planda kalıyorlar. Artık ücretsiz oyunların kalitesi çok üst seviyelere çıktı ve mobil oyun yapımcılarının da buna adapte olmaları gerekecek.
H. Hüseyin Öztürk
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