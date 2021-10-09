Squid Game'de Görünen Telefon Numarası, Netflix'in Başına Bela Oldu!

Netflix, Squid Game dizisinde görünen telefon numarasını apar topar sansürlemek zorunda kaldı. Çünkü bu numara gerçek bir telefona ait ve sahibi, gelen aramalar nedeniyle zor durumda kaldığını söylüyor!

Squid Game'e "Telefon Numarası Sansürü"

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