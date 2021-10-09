Squid Game'de Görünen Telefon Numarası, Netflix'in Başına Bela Oldu!

Squid Game dizisini seven de var sevmeyen de var. Ancak yapımcıların çekim sırasında yaptığı bir hatanın başlarına dert açtığı kesin. Dizide Squid Game'e üye toplayan kişilerin kartvizitinde görülen telefon numarasının gerçek bir telefon olması, o numaranın defalarca aranmasına neden oldu.
Hit drama dizisi, gizemli bir adam tarafından bir kart verilen bir dizi mali açıdan çaresiz insanı konu alıyor. Kartın bir tarafında daire, üçgen ve kare sembolleri, arka tarafında ise karakterlerin oyuna girmek istiyorlarsa aramaları gereken bir telefon numarası bulunuyor. Asıl problem, burada başlıyor. Burada yazılan numara gerçek bir numara ve sahibi gün boyu telefonlarının çalması derdi ile karşı karşıya kalmış. Yapım ekibi alan kodunu sildikleri için bir sorun olmayacağını düşünmüşlerdi, ancak aynı bölgeden yapılan aramalar için alan kodu gerekmediğinden dolayı, işler içinden çıkılmaz bir hal aldı. Telefonun sahibi gün boyu telefonunun hiç susmadığından ve mesaj kutusunun dolup taştığından şikayet ediyor. Netflix ise çareyi, bu numarayı sansürlemekte bulmuş gibi görünüyor.
Netflix, Güney Kore dramasının şimdiye kadarki en popüler dizisi olma yolunda olduğunu daha önce söylemişti. Dizi 17 Eylül'de yayınlandı ve küresel bir hit oldu, hatta altyazılar ve çeviriler hakkında büyüleyici bir tartışmayı ateşledi ve Emmy Ödülü olasılıkları hakkında heyecan verici bir tartışma başlattı.
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