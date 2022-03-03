Squid Game'in İkinci Sezonu İçin şaşırtıcı Yeni Açıklamalar Geldi!

Netflix'in herkesi şaşırtarak zirveye oturan ve rekorları alt üst eden orijinal Güney Kore dizisi Squid Game'in yıldızı Lee Jung-Jae, hayranların Squid Game 2. sezonundan neler bekleyebilecekleri hakkında birkaç yeni ipucu verdi.
Bu yılın Ekran Aktörleri Derneği Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmasının ardından konuşan Jung-Jae, Entertainment Tonight'a dizinin geniş çapta popüler olan ilk sezonundan hayranların en sevdiği belirli karakterleri diriltmek için cesur bir fikri olduğunu söyledi.
Kırmızı halıda gazetecilere verdiği demeçte, "Benim fikrim, belki de maskeli adamların [ölü karakterlerin hepsini] alıp hayata dönmelerini sağladıklarıdır" dedi. Bu, gelecekteki Squid Game bölümlerinde Sae-byeok ve Ali gibi karakterlerin geri döndüğünü görebilmemiz ihtimalinin olduğu anlamına geliyor.
Beğenilen Netflix dizisinin yeni bölümleri Netflix tarafından resmi olarak onaylandı, ancak şu ana kadar dizinin oyuncu kadrosu veya konusuyla ilgili somut bir ayrıntı ortaya çıkmadı. Squid Game'in 1. sezonunun sona ermesiyle ilgili en büyük soru, gelecek sezonlarda şovun daha fazla oyun görüp göremeyeceğiyle ilgili gözüküyor.
SAG ödülleri kırmızı halısında E! ile konuşan aktör, Squid Game 2. sezon hakkındaki soruları şöyle yanıtladı: "Umarım Gi-hun, oyunları tekrar iyi bir şeyler yapmak için kazanır."
Bu, Gi-hun'un muhtemelen tüm bu gizemin arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak amacıyla yeni bölümlerde gizemli adaya geri döneceğini (ve ölümcül bulmacalarında rekabet edeceğini) öneriyor. Her halükarda, dizinin mimarı Hwang Dong-hyuk tarafından zaten açıklanan bilgilerle uyumlu bir anlatım olduğunu söyleyebiliriz.
Gi-hun'un 2. sezonda geri döneceğini biliyoruz. Dizinin öne çıkan ismi Hwang geçtiğimiz yıl Kasım ayında Associated Press'e Gi-hun'un "dünya için bir şeyler yapmak" için geri döneceğini söylemişti.
Ancak Vulture aracılığıyla duyurulana göre hem Netflix hem de Hwang şu anda yeni bölümler için "doğru yapıyı bulmaya çalışıyor." Yani Squid Game 2. sezon beklentilerimizi tamamen ters köşeye de yatırabilir.
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