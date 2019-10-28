Stadia için en önemli adım, Montréal'de Atıldı!
Google, büyük bir merakla beklenen Stadia hizmeti için yeni oyunlar geliştirmek adına ilk büyük adımını attı!
- Levent Öztürk
Google'ın Stadia oyun hizmetinin 19 Kasım tarihinde yayımlanması bekleniyor ve Haziran ayında sunulmaya başlanan özel Kurucu Sürümü (Founder's Edition) şimdiden yayım ülkelerinin tamamında tükenmiş durumda. Ancak kamunun heyecanına rağmen platforma gelecek olan çok fazla oyun açıklanmış değil. Neyse ki Google, kendi stüdyosunu açarak bu durumu değiştirmeyi hedefliyor.
Google, Stadia'nın ilk duyurusu sırasında platform için oyun geliştirmeye odaklanacak olan Stadia Games and Entertainment'ın kuruluşunu duyurmuştu. Şimdi ise firma, oyun geliştirme stüdyolarının evi olarak da bilinen Montréal şehrinde ilk oyun stüdyosunu açacağını açıkladı. Montréal'in ev sahipliği yaptığı diğer büyük firmaların arasında Ubisoft, Warner Bros., Eidos ve Gameloft bulunuyor.
Google, oyunların geliştirilme yollarını değiştirmeyi planladığını ve buna firmanın kültürü ile başlayacağını söylüyor. Geliştirilecek oyunlar için farklı perspektiflerin şekil verme yetisini korumak amacıyla firma, kapsayıcı ve farklılıkları kabul eden bir form alacağını söylüyor.
Stadia'nın yayımına bir aydan az zaman kala Google'ın kendi oyun stüdyosundan en azından ilk gün için büyük bir oyun beklenemeyeceği kesin. Google'dan Jade Raymond, GamesIndustry ile yapılan bir röportajda firmanın uzun dönem perspektifini kucakladığını ve Google'ın "büyük bahislerini" görmemiz öncesinde birkaç yıl geçebileceğini söyledi.
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