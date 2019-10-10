"Stadia, PC'nizden Daha Hızlı Tepki Verecek"
Google, oyun akış hizmeti Stadia'nın kendi PC'nizden bile hızlı tepki vereceğini iddia etti! Peki bu sözcükler, biraz "göz boyama" mı?
Google'ın bir üst düzey yöneticisine göre Stadia, oyunları konsollar ve PC'ler gibi yerel donanımlardan daha hızlı ve daha tepkisel "çalıştırabileceğini" söyledi.
Uzak bir sunucunun daha hızlı tepki vereceği iddiası kulağa abartılı gelse de, Stadia'nın mühendislik başkan yardımcısı Majd Bakar'ın hayalleri böyle söylemiyor.
"Bir veya iki yıl içinde bulutta yerelden daha hızlı çalışan ve daha tepkisel hissedilen oyunlarımız olacağını düşünüyoruz" diyen yönetici, "yerel makine ne kadar hızlı olursa olsun" bunun gerçekleşeceğini iddia ediyor.
Bu noktada küçük kelime oyunları açıkça dikkatimizi çekmedi değil. Yönetici aslında daha hızlı tepki vereceğini değil, böyle gibi "hissedeceğimizi" söylüyor. Bununla birlikte Google'ın sunucularının yüksek işlem ve grafik gücü, gerçekten de oyunları daha yüksek FPS'de çalıştırabilir.
Stadia'da kullanılan, Google'ın "negatif gecikme" diye adlandırdığı bir teknoloji, geniş akış ara belleğini temsil ediyor. Yavaşlamayı telafi etmek için sunucudaki kare sayısını artıran teknoloji, basabileceğiniz düğmeleri tahmin edip, gecikmeyi azaltabilen bir algoritmaya da sahip.
E3'te Stadia'yı deneyenler, Doom Eternal gibi oyunlarda gecikmeyi pek hissetmediklerini, hızlı bir deneyim elde ettiklerini söylüyorlar. Ancak Google'ın veri merkezinden uzak olan, bağlantısı çok hızlı olmayan bir konumda Stadia'nın nasıl bir performans vereceği merak konusu. Bunun cevabını hizmet kasım ayında açıldığında öğreneceğiz.
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