Stadia'nın Yeni Sorunu Hazır: Isınma!

Google'ın bu haftanın başında açılan oyun hizmeti Stadia, ilk sorunlarını yaşamaya başladı. Oyun hizmetinin onarılması gereken küçük sorunları yanında Chromecast Ultra'nın aşırı ısınmasına yol açtığı anlaşıldı.
Google Stadia paketi, bir Stadia kontrolcüsünden ve televizyona takılan Chromecast Ultra'dan oluşuyor. Kontrolcüde bir sorun olmasa da Chromecast Ultra'nın oyun oynarken çok ısındığı söyleniyor. Bazı durumlarda cihaz, aşırı ısıdan dolayı kendisini kapatıyor. Reddit'teki şikayetlerin sayısına bakılacak olursa sorunun yaygın olduğu söylenebilir.
Isınmanın nedeni büyük ihtimalle Stadia'nın oyun akış için Chromecast Ultra'yı fazladan yorması. Chromecast aksesuarının üzerinde herhangi bir fan bulunmadığından ısıyı hızla dağıtma özelliğine sahip değil. Google'ın bir topluluk yöneticisi sorunu doğrularken, cihazın bir miktar ısınabileceğini ve bunun normal olduğunu söyledi. Buna karşın aynı konu başlığında daha önce gönderilen mesajlarda cihazın aşırı ısındığının üzerinde önemle basılıyor.
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