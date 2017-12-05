Stadyum'u Yıkma Girişiminin Şaşırtan Sonucu
2017'yi kapatmadan yılın çuvallayanlar listesine internette viral olan, sizi de muhtemelen güldürecek bu garip patlama olayı eklendi!
ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan ve artık kullanılmayan Pontiac Silverdome stadyumunu yıkma girişimi, yıkımı merakla izleyen yüzlerce kişinin önünde başarısızlıkla sonuçlandı.
Here is the failed #Silverdome implosion from SkyFOX pic.twitter.com/6hD7PyTHIM— Sky Kerstein (@SkyKersteinFox2) 3 Aralık 2017
Yukarıda da izleyebileceğiniz üzere patlamanın ardından toz dumana karşıyor ancak duman kalktığında stadyumun yerli yerinde durduğunu görüyoruz. Detroit merkezli yıkım şirketi, patlayıcıların yüzde 10'unun "bir kablolama sorunu" nedeniyle patlamadığını söylyor. Firma bombaları kısa süre içerisinde tekrar patlatmayı planlıyor.
İnternet kitlesinin "fail" sözcüğüyle tek kelimeye indirgediği bu tür "çuvallamalar", tahmin edeceğiniz üzere web'in gözünden kaçmadı. Yıkma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, internette bir anda viral hale geldi ve onlarca kullanıcı için eğlence konusu oldu.
Lmao...the Silverdome still stands after explosives went off. Most Detroit thing ever ??????????— Dawgs Ninja #ATD ?? (@BravesNinja) 3 Aralık 2017
Watching the implosion of the #silverdome is like watching every lions game for the last 50 years. Expect excitement, get nothing.— Erica Bergstrom (@theswedepastry) 3 Aralık 2017
We're 10 minutes post-explosion & the #Silverdome is still standing. The place must be waiting until the 4th quarter to actually implode.— Jeremy Klumpp (@Klumpp13) 3 Aralık 2017
My god. They tried to implode the Pontiac Silverdome just now. They explosions went off, and the old girl just stood there, smiled, and said, "Really?" #silverdome— Josh Mackey (@JMackey1981) 3 Aralık 2017
Zeynel A. Öztürk
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