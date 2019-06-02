Star Trek 4 Fiyaskosu Bitmiyor!
Thor ve Avangers serilerinden tanıdığımız ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde iptal edilen Star Trek 4 filmi hakkında ilginç açıklamalar yaptı!
- Barış Terun
Thor ve Avengers serileri ile popüler olan Chris Hemsworth, daha önce J.J. Abrams'ın Star Trek'inin (Uzay Yolu) ilk filmiyle sinema tutkunları ile buluşmuştu. Aktör, yeniden çekilen ilk Uzay Yolu serisinde kısa ama son derece kritik bir rol üstlenmişti. Hemsworth, efsanevi Star Trek Kaptan'ın Kirk'ün babası rolünde karşımıza çıkmıştı.
Chris Hemsworth'un 2009 yılında ilk filmde canlandırdığı George Kirk, filmin ilk birkaç dakikasında hayatını kaybetti. Lakin George Kirk, Atılgan subaylarının ve sivillerin pek çoğunu kurtarmayı başararak, Yıldız Gemisi tarihine adını altın adlarla kazımayı bilmişti.
Maalesef serinin dördüncü filmi olan Star Trek 4, geçtiğimiz günlerde iptal edildi. Öncü film Star Trek: Beyond, 180 milyon dolarlık yapım bütçesine rağmen 350 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Yapımın reklam bütçesi ve vergi kısıtlandırmaları düşünüldüğünde, stüdyo zarar etti.
Film iptal edilse de, yeni haberleri gelmeye devam ediyor. İptal kararından önce, Bad Robot Stüdyoları, Star Trek 4 için Chris Hemsworth ile prensip anlaşmasına varmış. Ne yazık ki Chris Hemsworth, kendi açıklamasına bakılırsa bu anlaşmayı hiç yazıya dökmedi. Hemsworth cephesinden gelen açıklamalarda, aktörün yeni filmin senaryosunun fazlasıyla zayıf olduğunu düşündüğü ve bu şartlarda filmde yer almaktan vazgeçtiği söyleniyor. Captain Kirk'ü canlandıran Chris Pine da benzer açıklamalarda bulunarak, serinin son halkasında yer almayacağını açıklamıştı.
Son anda bir mucize gerçekleşmezse Uzay Yolu 4'ün iptal kararından geri dönüşü pek mümkün görünmüyor. Hele bir de yıldızlarını kaybettikten sonra...
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