Star Trek 4'ün geleceği fazlasıyla karanlık!
Star Trek'in yapımcısı Paramount Pictures'tan, serinin hayranlarının canlarını çok sıkacak bilgiler geldi!
Paramount Pictures, maalesef Star Trek 4'ü rafa kaldırma kararı aldı. 2002 yılında gösterime giren Star Trek: Nenemis, gişede büyük problem yaşayıp; yapımcılara zarar ettirirken, gerek sinema tutkunlarının gerekse eleştirmenlerin fazlasıyla haklı tepkilerine maruz kalmıştı. Star Trek: Enterprise TV serisinin yayından kaldırılmasıyla, kült bilim kurgu yapımı en karanlık gece ile buluştu.
Lost, Fringe ve yeni Star Wars yapımlarından tanıdığımız J.J Abrams, 2009'da seriyi yeniden canlandırdı. 2009 yapımı eser, yüksek gişe hasılatı elde ederken eleştirmenlerden de tam not aldı. Serinin ikinci Star Trek: Into Darkness, ticari başarı elde ederken, pek çok eleştirmen ve fanatik tutkun tarafından beğenilmedi. Chris Pine, Benedict Cumberbatch ve Zachary Quinto'nun muazzam performansları, üçüncü filmi ayakta tuttu. Yine Wrath of Khan'ın yeniden çevrimi olan film istenen başarıyı elde edemedi.
2016 yılındaysa yeni serinin üçüncü filmi Star Trek: Beyond gösterime girdi. Film yapım bütçesini bile karşılamakta zorlanırken, eleştirmenler tarafından da yerden yere vuruldu. Chris Pine ve Zachary Quinto'nun oyunculukları bile filmi kurtaramadı. Yine de Star Trek 4'ün çevrilmesi yönünde karar kılındı.
İpler düşen bütçeler karşısında koptu. Chris Pine ve ilk filmde Kirk'ün babası rolünde karşımıza çıkan Chris Hemsworth (Kendisine Thor rolüyle aşinayız) düşen ücretleri kabul etmedi ve işler iyice sarpa sardı.
Paramount Pictures'dan sızan bilgilere göre serinin yeni filmi, "süresiz" olarak rafa kaldırıldı. Zoe Saldana, Karl Urban ve Zachary Quinto gibi yıldızlarının sözleşmeleri henüz sora ermedi ama baş rol oyuncusunun tutumu projeye zarar verdi. Paramount Pictures yetkilileri ise konuyla ilgili sorulan sorulara cevap vermeyi şimdilik reddediyorlar. Maalesef Uzay Yolu'nun geleceği karanlık gibi...
Barış Terun
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın