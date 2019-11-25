Star Trek'ten Beklenen Müjde Geldi!

Müjdeli haber nihayet geldi: Star Trek (Uzay Yolu) serisi yeni bir filmle taçlandırılacak. Star Trek 4'ün izleyicilerle buluşacağı yönündeki açıklama yapımcı stüdyo Paramount Pictures tarafından kamuoyuna duyuruldu.
Star Trek 3: Beyond, dünya çapında 343 milyon dolar gişe hasılatı elde edebilmişti. Ne var ki filmin yapım bütçesi 180 milyon dolar ve reklam bütçesi 100 milyon dolar seviyesindeydi. Stüdyo zarar etmese de, filmden çok düşük bir kar elde etti. Başrol oyuncusu Chris Pine (Captain Kirk) ile gelecek film için ücret indirimi pazarlığına girildi. Chris Pine, bu öneriyi başlangıçta kabul etmeyince çıkmaza girildi ve Star Trek 4 projesinin iptal edildiği kulaktan kulağa yayıldı.
Ne var ki, Paramount Pictures'ın seriyi devam ettirme çabaları meyvesini verdi. Chris Pine, daha düşük ücret karşılığında Star Trek 4'de rol almayı kabul etti. Zachary Quinto (Spock), Karl Urban (Bones), Zoe Saldana (Uhura), ve Simon Pegg (Scotty) gibi isimlerin kontratı hali hazırda devam ediyor. Dolasıyla stüdyo bu isimlerle yeni bir anlaşma yapmadı. Kirk'ün babası rolünü üstlenmesi beklenen Chris Hemsworth (Kendisini Thor ve Avengers serisinden tanıyoruz) ile maalesef anlaşma sağlanamadı.
Star Trek 4'ün yönetmenliğini, S.J Clarkson'un üstlenmesi bekleniyordu. Lakin stüdyo ve Clarkson'un yolları son anda ayrıldı. Serinin dördüncü halkasını Noah Hawley yönetecek. Noah Hawley ismini, Legion ve Fargo gibi projelerden hatırlıyoruz. Son anda bir sürpriz gerçekleşmezse film, 2021 yılının yaz döneminde gösterime girecek.
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