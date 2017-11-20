Star Trek'in Borg'ları Bilgisayar Olarak Evlerde!
Star Trek'in simgeleşmiş Borg'ları evlerimize giriyor. Ama bu kez süper birer PC olarak...
Star Trek'teki Borg'un görsel tarzı - çıkan kablolar, karanlık metaller ve tekil aynılık - rahatlıkla tanınabiliyor ve Star Trek: The Next Generation ile beraber bilim kurgu dünyasının simgesel parçalarından biri haline gelmiş durumdalar. Bunlar oldukça "havalı" kötü karakterler olurken, artık kendi "teknolojik benzersizliğinizi" Borg'lar ile bütünleştirmeniz mümkün.
Donanım üreticisi Cherry Tree sayesinde artık masanızın altında Borg Cube'ü yerleştirmeniz mümkün. 24 Kasım tarihinde sunulacak olan firmanın Borg Cube VR PC ürünü, ünlü Borg aracının mükemmel bir yeniden yaratımı. Ancak bu aracın içerisinde kütle yok eden makine yaşam formları yerine bir oyun bilgisayarı bulunmakta.
Her yönde sadece 6 inç boyutunda olan bu mikro bilgisayar aynı zamanda Intel i7-7700k CPU da dahil olmak üzere oldukça iyi sayılabilecek özelliklere sahip. Fiyat olarak da abartıya kaçmayan ürünün en ucuz modeli 599 dolar ve en pahalı modeli 1299 dolar fiyat etiketine sahip.
Bu bilgisayarlar sadece sınırlı sayıda üretiliyor ve bu yazı yazıldığı sırada 326 ünite bulunmaktaydı. Bu ürünlerin 24 Kasım tarihinde dağıtımına başlanacak...
Levent Öztürk
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