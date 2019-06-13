Star Trek'te 18+ Dönemi Başlıyor!
Quentin Tarantino, iptal edilen Star Trek projesini hayata geçireceğini duyurdu. Ancak bu film, öncülerine hiç benzemeyecek.
- Barış Terun
Kısa süre önce, bizzat yapımcı stüdyodan ve ona yakın kaynaklardan sızan dedikodular Star Trek 4'ün iptal edildiğine işaret etti. Başrol oyuncusu Chris Pine, Star Trek: The Beyond'un gişedeki nispi başarısızlığı ve maaş bütçesinin düşürülmesi nedeniyle projeden çekildi. Marvel Sinematik Evreninde Thor rolüyle tanıdığımız Chris Hemsworth, dördüncü film için yapımcılarla prensip anlaşmasına varmış ancak oyuncu, kısılan bütçeler ve yetersiz bulduğu senaryo nedeniyle imza atmaktan vazgeçmişti.
Star Trek 4'ün iptal edildiği sinema kulislerine yansıdı. Lakin yeni filmin yönetmenliğini üstlenen Quentin Tarantino'dan, serinin hayranlarına müjdeli haber geldi. Tarantino yeni Uzay Yolu filminin yakın gelecekte sinema tutkunları ile buluşacağını bizzat doğruladı. Tarantino, Star Trek hakkında daha çarpıcı bilgiler paylaşmakta da sakınca görmedi.
Bu bilgilere göre yeni Star Trek filmi, kurgusal evrenin ilk 18+ eseri olacak. Yeni Star Trek, sadece yetişkinlere hitap edecek ve yaş sınırı bulunacak. Star Trek 4'ün alternatif bir evreni konu alması beklense de; son üçlemede Spock rolünü üstlenen Zachary Quinto, Tarantino'nun filminde de hayati bir rol üstlenecek.
Bilim-kurgu efsanesinin yeni filminin 2020 yılının son çeyreğinde izleyicilerle buluşması bekleniyor. Tarantino'nun, Star Trek'i nasıl 18+ bir seriye dönüştüreceği konusundaki polemikler ise sürüyor.
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