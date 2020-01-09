Star Wars 9 Başarılı Oldu mu?

Star Wars: The Rise of the Skywalker'ın vizyona girişinin ardından kayda değer bir zaman geçti. Peki film, bu zaman diliminde ne kadar başarılı oldu?

  • Barış Terun
Star Wars 9 Başarılı Oldu mu?

Star Wars'ın 9.filmi, 20 Aralık 2019 tarihi itibariyle, dünya çapında gösterime girdi. Yapımda Carrie Fisher - Leia Organa, Mark Hamill - Luke Skywalker, Adam Driver - Ben Solo, Daisy Ridley - Ren gibi isimler rol aldı. Yapımda Billie Lourd, Greg Grunberg, ve Harrison Ford gibi kült isimler de bulundu. 

Üçlemenin ilk filmi olan Star Wars: The Force Awakens, kısa süre içinde 2 milyar dolarlık gişe hasılatını aşmayı başarmıştı. Ne var ki devam filmi The Last Jedi, 1,5 milyar dolar sınırına ulaşmayı zar zor  başardı. 

Yeni serinin son üçlemesi ise bambaşka bir hikaye... J.J Abrams'ın yönetiği film, The Rise of The Skywalker, milyar dolar sınırını aşan öncülerinin aksine "şimdilik" 950" milyon dolar sınırında kaldı. IMDB ve Rotten Tomaetos'un nispeten düşük notları da buna tuz biber oldu.

Önümüzdeki günlerde filmin milyon dolar sınırını aşması bekleniyor. Ama bu bile, büyük başarı beklentisi ile çekilen The Rise of the Skywalker'ın beklentileri karşılamadığı gerçeğini değiştirecek gibi görünmüyor.

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