Star Wars Efsanesinin Geleceği: Project Luminous Nedir?

2022 yılına kadar yeni bir Star Wars (Yıldız Savaşları) filmi gösterime girmeyecek. Lakin bu, Star Wars efsanesine ara verilmesi anlamlarına gelmiyor. Yıldız Savaşları'nın kült hikayelerini konu alacak Project Luminous organizasyonu için geri sayım başladı. Bu proje, her ne kadar film bekleyenleri pek mutlu etrmeyecek olsa da, efsanenin geleceği hakkında önemli.
Project Luminous Nedir?
Son Star Wars filmleri, kabul edilebilir gişe hasılatlarını elde etse ve maddi açıdan başarılı olsa da, pek de doyurucu olmadı. Star Wars: The Last Jedi ve Star Wars: The Rise of Skywalker, milyar dolarlık gişe hasılatı sınırını geçseler de; gerek Star Wars müdavimlerinden gerekse de eleştirmenlerden istenen notları elde edemediler. The Last Jedi ve Rise of Skywalker hakkında gündüz ve gece gibi değerlendirilen yorumlar mevcut. The Last Jedi, Star Wars'taki çeşitli efsaneleri yıkarken, The Rise of Skywalker tam anlamıyla geçmişe dönüştü.
Peki Star Wars: Project Luminous neyin nesi? Disney-Lucasfilm, IDW Yayıncılık ve Marvel Comics ortaklığında hayata geçirilen proje, basılı yayınları temel alıyor. Plana göre Disney LucasFilm'in yeni projesi, Skywalker efsanesinin geleceğini değil, geçmişini konu alacak. Duyurulan kitap ve çizgi romanlar şu şekilde:
- Light of the Jedi - Charles Soule (Ağustos 25, 2020)
- A Test of Courage - Justina Ireland
- The High Republic (Marvel çizgi roman serisi) - Cavan Scott
- The High Republic Adventures (IDW) - Daniel José Older
- Into the Dark - Claudia Gray.
Bu listede de görebileceğiniz gibi, eserlerin yapımcıları arasında; Charles Soule (Star Wars - Marvel evreninde yazar), Claudia Gray (diğer bir başarılı yazar), Justina Ireland (Bilim-Kurgu ve Fantastik Edebiyat alanlarında Avrupa'nın en çok okunan yazarlarından biri), Daniel Jose Older (Star Wars: Last Shot'ın yazarı) ve Cavan Scott (Vader's Castle kitabının yazarı) gibi önemli isimler bulunuyor.
Star Wars: Project Luminous neyi konu alıyor?
Bahsi geçen yayınlar, Star Wars evreninde Eski Cumhuriyet'i konu alacak. Yeni yapımlar, Skywalker efsanesinin 200 yıl kadar öncesinde hayat bulacak. Star Wars oyun evreninin en popüler karakteri Revan, bir kez daha karşımıza çıkabilir veya Eski Cumhuriyet Jedi Şövalyelerinden birkaçının üzerine odaklanılabilir.
Bir diğer detay ise, şu ana dek açıklananların "Project Luminous: Phase 1" olarak açıklanmış olduğu. Yani açıklanandan çok daha fazlası, gelecekte karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Bunların içerisinde yeni bir film ya da seri olma ihtimalini de göz ardı etmemek lazım.
Neyin, ne olduğunu, daha detaylı bir duyuru gelmeden bilemeyeceğiz. Star Wars: Knights of the Old Republic oyun evreninin taçlandırılması, Sith'lerin nasıl yeni kurallar koyup güçlendiklerini ve Jedi Düzeni'nin istemedikleri halde nasıl savaşlara katıldıkları hakkında bir hikaye yazılabilir.
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