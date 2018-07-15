Star Wars Episode IX'a Ne Kadar Kaldı?
Star Wars yıldızı Mark Hamill'in bile dikkatini çeken bu site, Star Wars hayranlarına saniyeleri saydıracak!
Star Wars: Son Jedi filminin yayımlanmasının üzerinden altı aydan fazla bir zaman geçti ve o zamandan beri öne çıkan pek çok önemli film (Black Panther, Avengers: Infinity War gibi) Star Wars heyecanını geri plana itmeyi başardı. Ve şimdi sırada, beklenen yeni film, yani Star Wars Episode IX var. Peki ama yeni Star Wars filmi için ne kadar bekleyeceğiz?
HowManyDaysUntilStarWars.com adlı internet sitesi, şu anda Episode IX için kalan süreyi bizlere saniye saniye göstermeyi amaçlıyor. Eğer sıkı bir Star Wars hayranıysanız, sık sık bu siteye girerek saniyeleri saymak hoşunuza gidebilir. Ama Star Wars sizin için sadece bir film serisi olmaktan ibaretse, o zaman bu sitede bulabileceğiniz hiçbir şey yok.
Ancak Luke Skywalker rolünü oynayan Mark Hamill için bu site, önemli olsa gerek. Hamill, geçtiğimiz günlerde bu siteden aldığı ekran görüntüsünü Twitter üzerinden hayranları ile paylaştı. Tweet'i gönderdiği sırada geri sayım saati, tam olarak 532 gün 11 saat 56 dakika ve 58 saniyeyi gösteriyordu. Tweet, yayınlandıktan sonraki ilk 1 saat içerisinde 10.000'den fazla beğeni toplamayı başardı.
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