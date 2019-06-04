Star Wars Evreninde İşler "Karışık"
Star Wars evrenine ait planlanan bazı filmler iptal edilmiş olabilir; ama halen yeni ve heyecan verici haberler gelmeye devam ediyor!
- Barış Terun
Disney, Star Wars evreninde sayısız sorun yaşıyor. Yıllar önce planlanmış pek çok film (ana üçlemeler dışında kalan spin-off filmler) maalesef iptal edildi. Peki Disney Studious'un bazı eserleri iptal etmesinin ardında yatan gerçekler neler? Bunu iki ana başlığa ayırmak mümkün: Solo: A Star Wars Story Faciası ve The Last Jedi Hayal Kırıklığı.
Disney Studious, yeni Star Wars filmlerinde ciddi problemler yaşıyor. Solo: A Star Wars Story, sinema tarihinde zarar ilan eden ilk Yıldız Savaşları filmi oldu. Yapım, 250 milyon dolar yapım ve en az 100 milyon dolar reklam bütçesine rağmen; beyaz perdede 300 milyon dolarlık gişe hasılatı elde edebildi. Vergi kesintilerini de tabloya eklersek, Disney'in muazzam bir zarar ettiğini söyleyebiliriz. Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke gibi isimlerin baş rollerini paylaştığı Solo: A Star Wars Story'nin yönetmenliğini Ron Howard üstlendi.
Ana akım filmler dışındaki spin-off filmlerin iptal edilmesinin nedenleri arasında The Last Jedi filminin dibi görmesi yer alıyor. Yeni üçlemenin ilk filmi Star Wars: The Force Awakens, 2 milyar dolar barajını aşmayı başardı. Ne var ki orijinal hikayeden kopan ve serinin fanatik hayranları tarafından yerden yere vurulan The Last Jedi, ilk filme oranla 700 milyon dolar daha az hasılat elde etti. Yönetmen Rian Johnson, yerden yere vuruldu.
Yeni Umut: Mandalorian Evreni
Star Wars için umut verici yeni haberler de yok değil. Star Wars serisinin en kült karakterlerinden Mandalorian'lar Disney Plus sayesinde beyaz cam ile buluşacak. Yapımda Jango Fett ve Boba Fett'in köken hikayesi konu alınacak. Kısacası Disney, televizyon vasıtasıyla sinema evreninden daha çok kar elde edebileceğini düşünüyor.
Rogue One'ın devamı geliyor
Rogue One, Star Wars evreninin açık ara en karanlık filmi. Ancak bu, "açık ara en başarılı spin-off filmi" olduğu gerçeğinin üstünü örtmüyor. 1.2 milyar dolar civarında gişe hasılatı elde eden eserin, devamının yolda olduğunu ve Disney-Lucas ortaklığının projeye yoğunlaştığı iddia ediliyor.
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