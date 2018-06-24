Star Wars hayranları tekrar çekim istiyor
Star Wars hayranları, The Last Jedi'ın tekrar çekilmesi için bir araya geliyorlar...
Tüm Star Wars hayranlarının The Last Jedi (Son Jedi) ile mutlu olmadıkları bariz bir şekilde ortada. Aralık 2017'de film yayımlandığında, hayranlar hızlı bir şekilde serinin en nefret edilen filmi olup olmadığını tartışmaya başladılar. Hatta bazıları hikaye ile o kadar mutsuzlardı ki, filmin sonsuza kadar Star Wars resmi hikayesinden (canon) çıkartılmasını istediler.
Şimdi ise bazı hayranlar bir adım daha ileri giderek, filmin tamamının isteklerine uygun bir şekilde yenilenmesini istiyorlar. Remake The Last Jedi adlı yeni bir kampanya "hayranların bir yarısını diğerlerinden daha mutlu yapan değil, tüm hayran kitlesinin beğeneceği bir film" yapmayı planlıyor.
Remake The Last Jedi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada bu kampanyanın Disney'e Star Wars markasını düzeltmek için bir fırsat sunacağını söylüyor. "Hayranlar tamamen bölünmüş ve Star Wars'un temel hedefi terk edilmiş durumda."
Kampanya sitesi, ismi verilmeyen yapımcıların bütçeyi ödemeyi kabul ettiğini ancak isteyen herkesin "sesini duyurmak için" yardımda bulunabileceğini belirtiyor. "Finansal veya özel bilgilerinizi vermek zorunda değilsiniz, sadece bir e-posta adresi ve bir söz (yeterli)."
Yazının yazıldığı sırada kampanyanın bu "sözler" ile 13.179.910$ toplamayı başardığı söyleniyor. Ancak bu fon oluşumu Ingiegogo veya Kickstarter gibi düzenlenen bir site yerine kampanyanın internet sitesinden yapıldığı için gerçek miktarı tam olarak belirlemek kolay değil. Remake The Last Jedi ise henüz konu hakkında yorum yapmamış durumda.
Nisan ayında bazı sinirli hayranlardan ölüm tehdidi alan Last Jedi yönetmeni Rian Johnson da kampanyaya bol miktarda "lütfen" eşliğinde "bunun gerçek olmasını sağlayın" dileği ve yine bol miktarda dua emoticon'u içeren bir tweet ile desteğini gösterdi.
Star Wars Aftermath yazarı Chuck Wendig de kampanyaya dair bir tweet gönderirken, bazı soruları da dile getirdi. "Şu anda altı milyon dolardan fazla söz verilmiş durumda ancak 15 Haziranda düzenlediğiniz anket sadece 15 kişiden yanıt almıştı. Bu 15 kişi size ortalamada 400k$ mı veriyor? Beni bu insanlarla tanıştırabilir misiniz? Biraz para (desteği) kullanabilirim..."
Tabi ki sorulara sahip olan tek isim Wendig değil. Aktör Seth Rogen da Perşembe günü konuya dahil olarak kendi sorularını yöneltti. Rogen, öncelikle hedeflerinin ne olduğunu sorgularken, gerçekten 200 milyon doları Last Jedi'ı yeniden çekmek için kullanmayı mı planladıklarını soruyordu. Daha önemli sorusu ise, herhangi bir senaryo, yıldız, yönetmen veya yasal yetki (lisans anlaşması gibi) olmadan bu filmi çekmek için yatırımcı bulmayı nasıl başardıklarıydı. "Eskiden bunlar önemli unsurlardı."
Levent Öztürk
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