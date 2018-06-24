Star Wars hayranları tekrar çekim istiyor

Star Wars hayranları, The Last Jedi'ın tekrar çekilmesi için bir araya geliyorlar...

Star Wars hayranları tekrar çekim istiyor...

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Sıtmayı durduracak sivrisinek üretiyorlar!
Her Yerde Aynı Parolayı Kullanmayın!
Samsung, Note 9'un yanında bir ürünü daha...
Apple Watch 4 resmi olmasa da doğrulandı
BMW, en sonunda 8 Serisini tam olarak tanıttı...

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir