Star Wars İçin Hayata Geçmeyen Kötü Fikirler

Eğer yeni Star Wars filmlerini Geoge Lucas özgürce çekseydi, muhtemelen ortaya nefret edilen filmler çıkabilirdi!

Star Wars için hayata geçmeyen kötü fikirler

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