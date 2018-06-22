Star Wars İçin Hayata Geçmeyen Kötü Fikirler
Eğer yeni Star Wars filmlerini Geoge Lucas özgürce çekseydi, muhtemelen ortaya nefret edilen filmler çıkabilirdi!
Star Wars hayranları şunu bilmeliler ki, seri çok daha kötüye de gidebilirdi. Elbette, herkes George Lucas'ın ikonik film dizisine yaptığı değişiklikleri sevmez. Ama Lucas, film üçlemesini tamamen özgürce yapsaydı, serinin hayranları Skywalker Ranch'te tırmık ve meşalelerle yürüyebilirlerdi.
CBR.com'un bir Lucas röportajından bahseden raporuna göre, Episodes VII – IX için Lucas'ın somut planları vardı. Lucas'ın aktardığı sözlerinde, "[Sonraki üç Star Wars filmi] bir mikrobiyotik dünyaya girecekti. Ama bizden farklı şekilde çalışan yaratıkların dünyasına... Ben onlara Whills'ları diyorum. Ve The Whills, evreni gerçekten kontrol edenlerdir. Force'tan beslenirler."
Koyu Star Wars hayranları, yönetmenin Whills konseptine aşina olabilirler. Bunlar, Force'un kendisinin erken bir versiyonu olan ölümsüz varlıklar. Bazı insanlar, Star Wars Wikia'nın Lucas'ın bunu reddettiğini bildirmesine rağmen, Yoda'nın bir Whill olduğunu söylüyorlar.
CBR'ye göre Lucas, Whills senaryosundan "bir sürü hayranı nefret ederdi" diyor. "Ama en azından başından sonuna kadar bütün hikaye anlatılmış olurdu" diye de ekliyor.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın