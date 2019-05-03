Star Wars IX İçin Yeni İddialar
Yeni Star Wars üçlemesinin son filmi hakkında, ortaya son derece ilginç iddialar atıldı. İddiaların temelinde Sith Lordu Palpatine yer alıyor...
- Barış Terun
Disney'in, Star Wars serisinin haklarını George Lucas'tan 5 milyar dolar karşılığında satın almasının ardından uzun yıllar geçti. Disney Studious, yaklaşık 5 filmde 6 milyar dolar sınırına ulaştı. Elbette bu rakam, net karı temsil etmiyor. Filmlerin yapım ve reklam bütçeleri ve vergileri nedeniyle Disney, kar elde etmeye yavaş yavaş yaklaşıyor.
Star Wars IX: Rise of Skywalker (Yıldız Savaşları 9: Skywalker'ın Yükselişi) isimdeki sıradaki yapım fazlasıyla iddialı. Dokuzuncu filmde, ilk 6 filmin esas kötü adamı Palpatine'in döneceği kesinleşti gibi...
Palpatine'in geri dönüşü hakkındaki iddialar dikkat çekici... Söylentilere göre Palpatine, Force Ghost (Güç Hayaleti) olarak geri dönmeyecek ve kanlı canlı olarak karşımıza çıkacak. Orijinal Star Wars üçlemesinde Obi Wan, Yoda ve Anakin Skywalker, serinin köken filmlerinde ise Qui Gon-Jinn gibi Jedi'lar, Hayalet biçimleriyle karşımıza çıkmıştı. Yoda bununla da yetinmeyerek, Star Wars: Last Jedi'da öte dünyadan fiziksel dünyaya temas etmeyi başarmıştı.
Ortaya atılan yeni iddia çarpıcı ve kurgusal evren kapsamında mantıklı. Bilindiği üzere Kylo Ren (Ben Solo) özellikle ilk filmde, Darth Vader kaskı vasıtasıyla kendisinden tavsiye aldığını savunmuştu. Oysa ki Anakin Skywalker, 6.filmin sonunda pişmanlık ve merhamet gibi duygular sayesinde Güç'ün Aydınlık tarafına karıştı. Vader'ın kaskını kontrol edebilecek sadece iki karakter yer alıyor: Snoke ve Palpatine... Snoke sürpriz bir hamleyle ölüyor ancak Palpatine'in ölmeden önce bilincini, klon bir bedene yönelttiği savunuluyor.
Peki Sith'ler neden "Force Ghost" ile ölümsüzlüğe kavuşamıyor. Revenge Of The Sith'in kitap uyarlamasında, Qui Gon Jinn ile temas kuran Jedi Ustası Yoda, konuyu basitçe açıklıyor. "Sith'lerin amacı ölümsüzlüğe kavuşmak... Ancak bu asla ulaşamayacakları bir şey. Karanlık taraf kullanıcılarının amacı Güç'ün kendisine hükmetmek... Jedi Şövalyeleri'nin ise Güç'ün üzerinde hakimiyet kurmak değil. Onunla uyum sağlamak. Merhamet gibi duygular, Güç'ün aydınlık tarafındaki kişilerin güce karışıp, bir nevi ölümsüz olmalarını sağlıyor."
Kısacası Palpatine'in Force Ghost olarak geri dönmesi imkansız. Palpatine gibi bir karakterin tek şansı, yok oluşundan hemen önce, bilincini başka bir vücuda yönlendirmek.
Star Wars IX, 19 Aralık 2019 tarihinde dünya çapında gösterime girecek. Bize kalan tek şeyse sabretmek olacak.
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