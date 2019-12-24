"Star Wars İzle" Sitelerine Dikkat!

Uzun süredir beklenen Star Wars: The Rise of Skywalker, sinemalara geldi ve yine en iyi ilk gün başlangıç hasılatı elde eden filmlerden biri oldu. The Rise of Skywalker'ın izleyicilerin beklentilerini karşılayıp karşılamadığını şu haberimizde yer alan yorumlarla sizlere bildirmiştik. Bu haberimiz ise, Star Wars Skywalker'ın Yükselişi'ni "hala" beklemeyi sürdürenlere özel.
Star Wars: The Rise of Skywalker'ı sinemada izlemeyecek ve torrent ile korsan sitelerden indirmeyi düşünenler için kötü haber Kaspersky'den geldi. Kaspersky'nin hazırladığı yeni rapora göre, zararlı yazılım geliştiriciler yeni Star Wars filminin adını kullanıyor / kullanmayı planlıyor.
Rapora göre, siber korsanlar kişisel verileri toplamak ve kötü amaçlı yazılımları yaymak için Star Wars: The Rise of Skywalker filmine bulaşmışlar. Filmi internet ortamından indirmek isteyenleri zaten halihazırda virüs vb. tehlikeler bekliyorken, korsanlar bu kez filme özel yeni web siteleri geliştirme yoluna da gidiyorlar.
Hazırlanan bu web siteleri üzerinde Star Wars: The Rise of Skywalker filmini "meşru" olarak indirme veya izleme olanağı tanıyan korsanlar, en azından bunu vadediyorlar. Oltaya takılanlar ise korsanların ağına düşmüş oluyor. Şimdiden bu tür web siteleriyle internet ortamından karşılaşmak mümkün. Önümüzdeki günlerde ise yaygınlığın daha fazla artacağı düşünülüyor.
Şimdiden Star Wars temalı zararlı saldırı atakları geçtiğimi seneye göre yüzde 10 oranında artmış durumda. O nedenle "Star Wars Skywalker'ın Yükselişi İzle", "Star Wars: The Rise of Skywalker Ücretsiz İzle" ve bunlara benzer internet sitelerinden itina ile kaçının, aksi halde verilerinizi korsanlara kaptırabilirsiniz.
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